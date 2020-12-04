İstanbul'da faciadan dönüldü

DHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi.

Faciadan dönülen kaza, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan özel halk otobüsü kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.

Otobüsün içinde 6 yolcu olduğu öğrenilirken, kaza da ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, otobüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor.