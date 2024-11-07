İstanbul'da Erzincan günleri

Erzincan'ın tarihi, kültürü, sanatı, içeriği, turizm değerleri, eşsiz yöresel ürünleri İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "7'nci Erzincan Tanıtım Günleri" ile İstanbul'a taşındı.

"Gönül Şehri Erzincan İstanbul'a Geliyor" sloganıyla düzenlenen ve pazar gününe kadar sürecek olan etkinlik boyunca çeşitli kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Yerel esnafın açtığı stantlarda, Erzincan'a özgü yöresel lezzetler ve el işi ürünler sergileniyor.

REKLAM advertisement1