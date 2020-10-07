İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’da bulunan hemşehri dernekleriyle ilgili istatistikleri değerlendirdi. İl, ilçe, köy ve mahalle kategorilerinde yapılan incelemede şu sonuçlara ulaşıldı:

TOPLAM 7 BİN 732 HEMŞEHRİ DERNEĞİ VAR

İstanbul’da, 7 bin 555’i dernek, 164’ü federasyon ve 13’ü konfederasyon olmak üzere, toplam 7 bin 732 hemşehri derneği bulunuyor.

EN FAZLA KÖY VE MAHALLE DERNEĞİ VAR

Bin 264 il, bin 149 ilçe, kasaba ve belde, 4 bin 883 köy ve mahalle, 431 dış Türkler derneği yer alıyor.