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İçişleri Bakanlığı'nca bu gece 00.00 itibariyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları dikkat çekerken kavgalar ve gerginlikler de yaşandı.

İstanbul'un Gazisomanpaşa ilçesinde sırada bekleyen bir grup genç arasında kavga çıktı.