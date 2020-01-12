AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika deprem verileri ile Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. Dün İstanbul’da Marmara Denizi’nde saat 16.37’de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlar da yakınlarını aramak için telefonlarına sarıldı. Sokakta bulunan bazı vatandaşlar ise depremi hissetmediklerini belirtti.

AFAD SON DEPREMLER 12 OCAK

KANDİLLİ SON DEPREMLER 12 OCAK