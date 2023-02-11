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İstanbul'da deprem mi olacak? Uzmanlardan ve AFAD'dan önemli uyarılar!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde peş peşe gelen depremlerin ardından "İstanbul'da deprem mi olacak?" sorusu sosyal medyada tartışılmaya başladı. Depremin İstanbul depremini etkileyeceği yönündeki iddialar üzerine ise AFAD'dan açıklama geldi. İşte İstanbul'da deprem iddiasıyla ilgili merak edilen detaylar...

Giriş: 11.02.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul'da deprem mi olacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki depremlerin İstanbul depremini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Sosyal medyada çıkan tartışmalar üzerine AFAD'dan önemli açıklama geldi. Öte yandan uzmanlardan İstanbul depremiyle ilgili önemli hatırlatma geldi. İşte İstanbul depremi iddilarıyla ilgili detaylar...

  • AFAD'DAN KAMUOYUNA UYARI 

    AFAD'dan sosyal medyada ortaya çıkan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:

    Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir. 

  • İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLACAK?

    Deprembilimciler ve jeologlar depremin olacağı gün ve saatle ilgili önceden tahmin yapmanın imkansız olduğunu, deprem olması beklenen bölgelerin tespit edilebileceğini ama depremin zamanının öndeden tespit edilemeyeceğini üzerine basarak vurguluyor.

    Öte yandan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısını inceleyen Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Naci Görür gibi uzamanlar Marmara Denizi'nde İstanbul'u da etkileyecek 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin meydana geleceği ancak bunun zamanının kesinlikle önden tahmin edilemeyeceğini vurguluyor.

  • Bu bilgiler ışığında kırılması beklenen ve kırıldığında başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi illerinde büyük hasara yol açması tahmin edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısının ne zaman kırılacağı bilinmiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin fay hattı ile Marmara Denizini'nden geçen fay hattının da bağlantısı bulunmuyor.

  • Dolayısıyla "Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul'da da deprem olacak" iddiası gerçeği yansıtmıyor. 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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