İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLACAK?

Deprembilimciler ve jeologlar depremin olacağı gün ve saatle ilgili önceden tahmin yapmanın imkansız olduğunu, deprem olması beklenen bölgelerin tespit edilebileceğini ama depremin zamanının öndeden tespit edilemeyeceğini üzerine basarak vurguluyor.

Öte yandan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısını inceleyen Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Naci Görür gibi uzamanlar Marmara Denizi'nde İstanbul'u da etkileyecek 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin meydana geleceği ancak bunun zamanının kesinlikle önden tahmin edilemeyeceğini vurguluyor.