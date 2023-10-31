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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru! - Son dakika haberler

        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!

        İstanbul Küçükçekmece'de 4 kişi, taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana uzun namlulu silahlarla geri dönüp kurşun yağdırdı. Dehşet anlarına ait görüntüler güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde uzun namlulu tüfek ve silahla ateş eden 4 şüpheliden 3'ü yakalandı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 31.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:18
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        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
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        İstanbul'da olay 17 Ekim sabahı saat: 08.00 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda gerçekleşti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        RESTORANDAN ÇIKARTILDILAR

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 4 kişilik grup, lüks bir otomobille cadde üzerinde bulunan restorana geldi. Taşkınlık çıkaran grubu restoran çalışanları mekandan çıkarttı.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

        Daha sonra araçla restoranın bulunduğu caddeye tekrar gelen şüpheliler, uzun namlulu silahla ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı.

        DEHŞET ANI KAMERADA

        Film sahnelerini aratmayan olayın görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde lüks bir otomobille restorana gelen maskeli 4 şüphelinin ortalığı kolaçan ettikten sonra, uzun namlulu silah ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdığı anlar, ardından kaçtıkları sırada da ateş etmeye devam ettiği yer aldı.

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        KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde; iş yerine 14, park halindeki araca ise 3 adet merminin isabet ettiği görüldü. Yapılan çalışmayla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

        3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Elde edilen bilgilerin ardından düzenlenen operasyonla 6 suç kaydı bulunun Hakkıcan U. (24), 2 suç kaydı bulunun Adem K. (35) ve 15 suç kaydı bulunan Umut D. (25) Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

        UZUN NAMLULU SİLAH GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI

        Olayda kullanılan uzun namlulu silah ise gizli bölmede ele geçirildi. Soruşturmanın ardından 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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        #istanbul
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