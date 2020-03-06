06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Kağıthane'deki, Hamidiye Mahallesi Şehit Hasan Kaya Sokak'ta saat 12.40'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini sokağa park ettikten sonra evine doğru yürüyen Şevket Ç., oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan Bülent Yarar'ı işyeri önünde görünce yanına gitti. Şevket Ç., herhangi bir şey söylemeden belinden çıkardığı tabancayla Yarar'a ateş etti.
YARALANIP YERE YIĞILDI
DHA'da yer alan habere göre Bülent Yarar, bir kurşunun karnına isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığılırken, Şevket Ç., binanın birinci katındaki evine çıktı. Şevket Ç., burada da kızı Selin'in kafasına bir el ateş ederken, kendisini engellemeye çalışan karısı Yeter'i de karnından ve sırtından yaraladı.
TAKSİYE BİNİP KAÇTI
Olayın ardından sokağa çıkan Şevket Ç., silah seslerini duyarak dışarı çıkan komşuları korkutmak için havaya birkaç el ateş ettikten sonra bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevre esnafın ve komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne Yeter ile kızı Selin (18),ambulansla, Bülent Yarar ise bir otomobille çevre hastanelere kaldırıldı. Babası tarafından kafasından vurulan Selin Ç.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayı duyup evin önüne gelen aile yakınları ağlayarak, baygınlık geçirdi. Çevredekiler aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Polis saldırıdan sonra kaçan Şevket Ç.'nin yakalanması için çalışmalara başladı.
"AMBULANS ALDI GÖTÜRDÜ"
Silah seslerini duyarak dışarı çıktığını belirten sokak sakinlerinden Atilla Karamustafa, "Ben dışarıya çıktığımda birisi yerde yatıyordu. Vurulmuştu. Kimin vurduğunu görmedim. Vurulanı bir arabaya atıp gittiler. Genç bir kızımız vurulmuş onu da ambulans aldı götürdü" dedi.
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