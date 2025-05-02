İstanbul'da dehşet kamerada! 'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!

İstanbul Avcılar'da olay, dün gece geç saatlerde Ispartakule Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi.

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Ispartakule Caddesi’nde duran otomobilden inen bir kadın, 2 erkek tarafından dakikalarca darp edildi.

BİR KADIN ŞİDDETİ ENGELLEME ÇALIŞTI DHA'daki habere göre kadının yanında bulunan ve arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kadın ise darp eden 2 kişiyi engellemeye çalıştı.

YUMRUK ATIP SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ Kadın yediği yumruk ve tokatların etkisiyle yere düştü. Kadını bir erkek darp ederken, bir süre sonra başka bir erkek de saçlarından tuttuğu kadını yerde sürükledi.

YARDIM ETMEK İSTEYENE ENGEL OLDULAR Kadının darp edildiği anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın darp edildiği sırada yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü olayı fark edip durdu. REKLAM

DURAN SÜRÜCÜ YARDIM EDEMEDİ Olaya müdahale etmek isteyen sürücüye kadını darp edenlerden biri, sin kaflı küfür ederek yoluna devam etmesini söyledi. Bunun üzerine sürücü olay yerinden ayrıldı.

OTOMOBİLE BİNİP GİTTİLER Kadın, kendini darp eden kişi ve 1'i kadın 2 erkekle beraber otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.