İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 27 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyonda şu ana kadar 17 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 27 kişinin terör örgütü DEAŞ'a bağlı faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Savcılığın gözaltı talimatıyla operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama faaliyetlerinin ise devam ettiği öğrenildi.