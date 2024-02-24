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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı - Güncel haberler

        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

        İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olan yabancı uyrukluların da arasında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 00:22 Güncelleme: 24.02.2024 - 00:23
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        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olan, örgüt ideolojisi doğrultusunda kendi içerisinde gruplaşmaya giden, örgüt yanlısı faaliyet gösteren şüphelilerin adreslerini belirledi.

        Ekipler, 5 ilçede tespit edilen 26 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; Türk ve yabancı uyruklu toplam 20 kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Gözaltına alınan 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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