İstanbul'da cemevinde yangın
İstanbul Küçükçekmece'deki cemevi ve kültür merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cemevinde hasara yol açtı.
Giriş: 25.07.2024 - 12:41 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:00
Küçükçekmece'nin Cennet Mahallesi'ndeki cemevi ve kültür merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlerin tek katlı binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cemevinde hasara yol açtı.
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