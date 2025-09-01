İstanbul'da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek sezona başladı
Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar aylar sonra yeniden "Vira Bismillah' dedi. İstanbul'da yeni sezonun ilk balıkları bu gece itibarıyla avlandı
Giriş: 01.09.2025 - 05:53 Güncelleme: 01.09.2025 - 06:16
15 Nisan'da başlayan av yasağının bu gece itibarıyla sona ermesiyle İstanbul'da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
Gürpınar Balık Hali'ne gelen balıkçılar avladıkları balıkları mezat usulüyle satmaya çalıştı. İHA'nın haberine göre; balıkçıların ve balık almak isteyen müşterilerin hale gelmesiyle halde yoğunluk oluştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ