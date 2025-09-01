Habertürk
        İstanbul'da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek sezona başladı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek sezona başladı

        Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar aylar sonra yeniden "Vira Bismillah' dedi. İstanbul'da yeni sezonun ilk balıkları bu gece itibarıyla avlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 05:53 Güncelleme: 01.09.2025 - 06:16
        İstanbul'da balıkçılar "Vira bismillah" dedi
        15 Nisan'da başlayan av yasağının bu gece itibarıyla sona ermesiyle İstanbul'da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

        Gürpınar Balık Hali'ne gelen balıkçılar avladıkları balıkları mezat usulüyle satmaya çalıştı. İHA'nın haberine göre; balıkçıların ve balık almak isteyen müşterilerin hale gelmesiyle halde yoğunluk oluştu.

        #haberler
        #istanbul
