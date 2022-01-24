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İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor? 24 Ocak 2022 AVM çalışma saatleri ile alışveriş merkezleri AVM bugün saat kaçta kapanıyor?

İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor? 2022 AVM çalışma saatleri ile alışveriş merkezleri AVM'ler bugün kaçta kapanıyor?

İstanbul'da yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte bir dizi kararlar alınmaya devam ediliyor. Konuyla ilgili son olarak alışveriş merkezlerinin kapanma saatine ilişkin bir güncelleme yapıldı. Vali Ali Yerlikaya tarafından açıklanan karara göre İstanbul'da AVM'ler bugün erken kapanacak. Peki 24 Ocak 2022 itibariyle İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor?

24.01.2022 - 17:53 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı megakent İstanbul, bugün adeta kar yağışına teslim oldu. Hayatı oldukça olumsuz etkileyen durum nedeniyle bir dizi kararlar alındı ve AVM'lerin kapanış saatleri de değişti. Peki, İstanbul'da AVM'ler bugün ne zaman, saat kaçta kapanacak?

  • İSTANBUL'DA AVM'LER BUGÜN KAÇTA KAPATILACAK?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle kentteki alışveriş merkezlerinin saat 19.30'da kapatılacağını bildirdi.

    Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

    "Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla saat 19.30’da kapatılacaktır. Hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim."

  • İstanbul genelinde normal günlerde AVM'ler 22:00'de kapatılıyor.

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