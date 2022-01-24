16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı megakent İstanbul, bugün adeta kar yağışına teslim oldu. Hayatı oldukça olumsuz etkileyen durum nedeniyle bir dizi kararlar alındı ve AVM'lerin kapanış saatleri de değişti. Peki, İstanbul'da AVM'ler bugün ne zaman, saat kaçta kapanacak?