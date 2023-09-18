Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da aracını yayaların üzerine süren sanığa 9 yıl 5 ay hapis cezası verildi

        İstanbul'da aracını yayaların üzerine süren sanığa 9 yıl 5 ay hapis cezası verildi

        İstanbul Bakırköy'de bir kadınla tartıştığı sırada aracını insanların üzerine süren ve 7 kişinin yaralanmasına yol açan Görkem Sertaç Göçmen 9 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:24 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Bakırköy'de, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Görkem Sertaç Göçmen, 7 kişiye karşı "kasten yaralama" suçundan toplam 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

        Duruşmada söz alan müştekilerin avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık Göçmen'in avukatı Aynur Göçmen, savunma haklarının kısıtlandığını iddia ederek, müvekkilinin linç edilmek üzereyken canını kurtarmak için tek kaçış imkanı olan araçla korku ve panik içinde kaçtığını savundu.

        REKLAM

        Müvekkilinin alt sınırdan ceza alması gerektiğini belirten Göçmen, müştekilerden A.A'nın yaralanmasına ilişkin eyleminin müvekkille hiçbir ilgisinin bulunmadığını aktardı.

        Mahkeme heyeti, sanık Görkem Sertaç Göçmen'in, 7 müştekiye yönelik "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 5 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Sanığın, bir müştekiye yönelik "olası kastla yaralama" suçundan ise beraatine karar verildi.

        OLAYIN GEÇMİŞİ

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, savcı baba ve hakim annenin çocuğu olan sanık Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A'nın, 2 Ekim 2018'de Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları belirtilmişti.

        Sanığın yardım etmek isteyen kişilere yönelik eylemlerinin anlatıldığı iddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama", "birden fazla kişiye karşı yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

        Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesince 13 Kasım 2020'de açıklanan kararda, sanık Görkem'e 7 mağdura karşı "kasten yaralama" suçundan 9 yıl hapis cezası verilmişti.

        Mahkeme heyeti, sanık Göçmen'in, mağdur Ahmet Seven'e yönelik "mala zarar verme" suçundan uzlaşıldığı için bu suçun düşürülmesine, mağdur Mehmet Ali Yalçın'a yönelik "kasıtla yaralamaya sebep verme" suçunun unsurları oluşmadığından da bu suç yönünden beraatini kararlaştırmıştı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ile bir kısım katılan ve sanık avukatı, kararla ilgili istinafa itirazda bulunmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 yıl hapis cezası verdiği sanık Görkem Sertaç Göçmen ile ilgili kararı, eksiklikler olduğu gerekçesiyle bozmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Görkem Sertaç Göçmen
        #son dakika haberi
        #Bakırköy
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Yağışlar yüzde 90 azaldı!
        Yağışlar yüzde 90 azaldı!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        "Yemek için vuruyoruz!" Göç eden leylekleri vurdular!
        "Yemek için vuruyoruz!" Göç eden leylekleri vurdular!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Habertürk Anasayfa