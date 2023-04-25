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Haberler Gündem İstanbul'da 7 araçlık zincirleme kaza: 8 yaralı

İstanbul'da 7 araçlık zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, otomobilin aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarpması sonrası, toplam 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırdı

Giriş: 25.04.2023 - 04:33 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 7 araçlık zincirleme kaza: 8 yaralı
İstanbul'da 7 araçlık zincirleme kaza: 8 yaralı
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AA

İstanbul Şişli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı Levent istikametinde Niyazi B'nin kullandığı otomobil, aynı yönde giden başka bir araca çarptı.

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kontrolden çıkan otomobil, yolu ayıran demir bariyerlere ve yol aydınlatma direğine çarptıktan sonra 5 aracın daha çarpışmasına neden oldu. AA'nın haberine göre, toplamda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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