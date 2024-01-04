İstanbul'da 2023'te faili meçhul kalmadı!

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Megakent İstanbul’da 2023 yılına ait cinayet istatistikleri ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre ortaya çıkan istatistik İstanbul Cinayet Büro Amirliği'nin başarısını gözler önüne serdi.

CİNAYAT MASASINDAN KAÇAMADILAR

Ortaya çıkan istatistiklere göre İstanbul’da 2023 yılında 361 cinayet olayı meydana geldi. Bu olaylarda 72’si kadın toplam 393 kişi öldürüldü. Cinayetlerle bağlantılı 750 kişi Cinayet Masası'ndan kaçamadı ve gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 23 kadın olmak üzere toplam 479 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK SİLAHLA CİNAYET İŞLENDİ

İstatistiklere göre, 361 olaydan 229 cinayet ateşli silahlarla gerçekleşti. 88 cinayet kesici ve delici aletlerle işlendi. Geriye kalan 44 cinayet ise, boğarak öldürme, kaza süsü vererek öldürme, yüksekten atma gibi yöntemlerle işlendi.

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21 YABANCI UYRUKLU CİNAYET İŞLENDİ

Ortaya çıkan istatistiklere göre işlenen cinayetler arasında biri kadın toplam 21 yabancı uyruklu kişi cinayete kurban gitti.

BÖYLE İSTATİSTİK GÖRÜLMEDİ

Yapılan çalışmalarla 2023 yılında da faili meçhul dosya kalmadığı görüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 yıl üst üste faili meçhul dosya bırakmayan birim olarak emniyet teşkilatında çok önemli bir istatistiğe de ismini yazdırdı.

ÇOK KONUŞULAN CİNAYETLER YER ALDI

2023 yılında gündemimizi meşgul eden birçok cinayet yine İstanbul’da yaşandı. Kartal'da Dilara Gültay ve Cansu Demirel'i öldüren katil zanlısı Mustafa P. yakalandı. Bisikletliler Derneği Üyesi Halil Özdemir, esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Cansız bedeni yarı yanmış Zeytinburnu’nda bulunan Özdemir’in katili Etiyopya uyruklu katil zanlısı M.E.H. adlı kadın yakalandı. Bayrampaşa’da öldürülen 19 yaşındaki Muhammed Nur Kasadar’ın cansız bedenini parçalara ayırarak dondurucuya koyan katil zanlısı Hakan Ö. yakalandı. Esenyurt’ta büfede yaşanan dehşet Türkiye’de günlerce konuşuldu. Büfede öldürülen Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen’i öldüren katil zanlısı yakalandı. Doktor İbrahim Karahan Avcılar’da öldürüldü. Katil zanlısı Ali Asker K., cinayet masasından kaçamadı. Yazar Funda Demir, Beşiktaş’ta eski eşi Mustafa Çapar’ı öldürdü. Demir cinayet sonrası yakalandı. İhbara giden polis memuru Cihat Ermiş şehit edilmişti. Katil zanlısı Muhammed Berke Çorak yakalandı.

ESKİ CİNAYETLER DE ÇÖZÜLDÜ

Tüm bu cinayetlerin dışında önceki yıllardan kalan cinayetler de aydınlatıldı. 2006 yılında öldürülen Tekin Aytar, arkadaşı Mehmet Ş.G. tarafından öldürüldü. 17 yıldır aranan katil zanlısı Mehmet Ş.G. yapılan sıkı çalışmalar sonucu yakalandı. 2019’da öldürülen Muhittin Yıldız cinayeti yine bu yıl aydınlatılan cinayetler arasında yerini aldı.

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