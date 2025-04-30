İstanbul'da 131 bin işletmenin depreme karşı sigortası yok

Dünyada olup biten doğal afetler ve siyasi gelişmelerin sigorta sektörünü etkilediğinin altını çizen Corpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karayel, sigortanın bir zincir olduğunu sigorta şirketlerinin sigortalı varlıkları arka planda da sigortalattığını ve buna reasürans dendiğini hatırlatarak, "Ekonomiyi etkileyen her şey reasürans ve sigorta maliyetini de etkiliyor. 2024'te dünya genelinde 54 adet küresel afet oldu ve bunun karşılığında 368 milyar dolar hasar oldu. Bunun 145 milyar doları sigorta sektörüne yansıdı. Bunlar reasürans piyasasında fiyatlandı" dedi.

REKLAM advertisement1

Karayel, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük verilerini artırmasının ardından dünyada oluşan enflasyon ve faiz oranlarındaki artış beklentisinin reasürans maliyetlerini artıracağını bunun da sigorta maliyetlerine yansıyacağını dile getirdi.

Karayel Kahramanmaraş depremlerinin ardından artan raesürans maliyetlerinin ardından sanayi işletmelerini kapsayan yangın ve ticari işletmeler sigortalarında yüzde 100'ü aşan prim artışları olduğunu aktararak bu artışta bedellerdeki artışın etkisi de olduğunu anlattı.

REKLAM

SİGORTAYI PAHALI BULANLAR VAR

Karayel, Marmara bölgesinde mikro ve KOBİ tarzı esnaftan hariç 392 bin işletmeden 221 bininin depreme karşı deprem teminatlı sigortası olduğunu İstanbul'da ise 268 bin işletmenin 137 bininin sigortası bulunduğunu söyledi. Karayel'in verdiği bilgilere göre bilim adamlarınca deprem beklenen İstanbul'da 131 bin işletme ve sanayi tesisinin sigortası bulunmuyor. Karayel, kimi tesis sahibinin sigortayı pahalı bulduğunu kimisinin ise işini çok önemsemediğini, işine yatırım yapmak istemeyebildiğini belirtti. Sigortacıların sigorta bilincini oluşturmak için çalışması gerektiğini anlatan Karayel, bir nevi önleyici sigortacılık yapılması gerektiğini de aktardı.

SİGORTALI KONUT SAYISI YÜZDE 25 Karayel, yine Marmara'da yaklaşık 6 milyon 840 bin adet konut olduğunu, bu konutların 4,3 milyon civarının DASK tarafından sigortalandığını konut sigortalı sayısının ise 1 milyon 800 bin olduğunu, İstanbul'da ise 4,2 milyon konuttan 2,5 milyonunun deprem sigortası ve 1,9 milyon evin de konut sigortası (toplamın yüzde 25'i) poliçesi yaptırdığını ifade ederek, "DASK'ın ödediği hasar limitli. Tüm hasarın ödenmesi için DASK'ın üstüne konut sigortasının da yapılması gerekiyor. Karayel, İstanbul'da 690 bin konutun da DASK yaptırmış olsa bile acilen konut sigortası yaptırması gerektiğini dile getirdi. Karayel, bina tamamlama sigortasının da beklenen deprem nedeniyle İstanbul'da çok önemli bir hal alan kentsel dönüşüm için önemli bir rol oynadığını dönüşüm için gerekli güven problemini çözdüğünü söyledi. Karayel, sadece grup sigorta şirketi Quick Sigorta'nın İstanbul'da 10 bin konutun dönüşümünde bina tamamlama sigortası yaparak bu güvenliği sağladığını ancak dev şehirde 690 bini acil olmak üzere 1,5 milyon konut bulunduğunu vurguladı. 2025'TE YÜZDE 45 BÜYÜME BEKLENİYOR 2024'te sigorta sektörünün yüzde 75 büyüme ile 838 milyar liralık prim üretimi yaptığını kaydeden Karayel, bunun yaklaşık 100 milyar liralık tutarın hayat geri kalanın ise elementer sigortalardan geldiğini ifade ederek, "Bu primin karşılığında 854 trilyon liralık bir teminat sağlamışız. Bu tutarda varlığı koruma altına almışız. 340 milyar lira da hasar ödendi. Ekonomiye 1,9 trilyon liralık fon da sağlandı. Sektörün aktif toplamı 2.3 trilyon lira oldu. 2025'te ise yine yüzde 40-45 arasında bir prim büyümesi bekliyoruz" diye konuştu.

REKLAM