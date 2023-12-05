İstanbul'da 11. yüzyıldan kalma bina üç dönemin izlerini taşıyor

"KORUNMADIĞI TAKDİRDE DEPREM YA DA EN UFAK BİR YER HAREKETİYLE BU YAPILAR KAYDEBİLEBİLİR"

Aydemir, İstanbul'un çok katmanlı olması ve özel mülkiyetin aynı zamanda bir sorun olduğuna dikkati çekerek, bu yapıları korumak için mülk sahibi, belediyeler ve kamu kurumlarının ciddi bir işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Binanın korunmasız göründüğünü kaydeden Aydemir, "Çok büyük, kapsamlı bir çalışmayla bu işin korumasına girerseniz maliyet çok yükselir. Oysa dünyada dondurma yöntemiyle yapılan koruyucu yöntemler var. Bu cepheyi en azından yıkılmadan, zarar görmeden hem dış etkenlerden hem başka etkenlerden, insan faktörlerinden korumak adına cepheye bir sağlamlaştırma, bir koruma yapılabilir. Bu da yine bir işbirliğiyle mümkün" dedi.