İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri kaldırıldı

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda, sabah saatlerinden itibaren Mecidiyeköy, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılmıştı.

DHA'nın haberine göre; bölgedeki hareketliliğin sona ermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgedeki yolları araç ve yaya trafiğine açtı.

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