İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri kaldırıldı
İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan Şişli'deki Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki Taksim ile İstiklal Caddesi çevresindeki yollar, yapılan değerlendirmenin ardından yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı
Giriş: 02.05.2025 - 00:37 Güncelleme: 02.05.2025 - 00:38
İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda, sabah saatlerinden itibaren Mecidiyeköy, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılmıştı.
DHA'nın haberine göre; bölgedeki hareketliliğin sona ermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgedeki yolları araç ve yaya trafiğine açtı.
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