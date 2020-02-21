İstanbul Cuma saati kaçta?

Cuma namazı saat kaçta? sorusu İslam dünyası için önemli olan bu günde camileri dolduracak vatandaşların gündeminde. İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer alıyor. Tüm camilerde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da tüm ülkedeki camilerde okutulmak üzere "Üç Ayların Manevi İklimine Yaklaşırken" konulu Cuma Hutbesi'ni yayınladı. İl il Cuma namazı vakti ve İstanbul Cuma saati haberimizde.

İSTANBUL CUMA SAATİ KAÇTA? 21 ŞUBAT

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saat 13.23'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 21 Şubat 2020 Cuma 06:20 07:45 13:23 16:21 18:51 20:11 22 Şubat 2020 Cumartesi 06:18 07:43 13:23 16:22 18:52 20:12 23 Şubat 2020 Pazar 06:17 07:42 13:23 16:23 18:53 20:13 24 Şubat 2020 Pazartesi 06:16 07:40 13:22 16:24 18:55 20:14 25 Şubat 2020 Salı 06:14 07:39 13:22 16:24 18:56 20:15 26 Şubat 2020 Çarşamba 06:13 07:37 13:22 16:25 18:57 20:16 27 Şubat 2020 Perşembe 06:11 07:36 13:22 16:26 18:58 20:17

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR? Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz. CUMA HUTBESİ 21 ŞUBAT 2020! CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR? Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır. CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR? Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269). İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).