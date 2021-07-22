İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bayramdan hemen önce, İstanbul Havaalanı’nda hizmet veren 700 taksiden 400’ünün çalışmasını durdurdu. Çünkü bu 400 taksinin NTaksi denilen kendi yazılımlarını kullandıkları ve bu yazılımın İBB’nin taksimetre yazılımı olan İ-Taksi’yle entegre olmadığı, denetlenemediği belirlendi. NTaksi yazılımının, İBB’nin belirlediği taksimetre ücretiyle uyumlu olmadığı, bu yazılımla yüzde 8-10 arasında daha fazla taksimetre ücreti alındığı iddia ediliyor…

PEŞ PEŞE İKİ TAKSİ; BİRİ 282 TL DİĞERİ 304 TL

Havalimanındaki 400 taksinin bağlanmasının ardından yaptığım araştırmada İstanbul taksi camiasındaki kaynaklarımdan öğrendiğime göre; olay, yaklaşık bir yıldan fazladır devam eden şikayetlerle ortaya çıktı. İddiaya göre; Bir aile, İstanbul Havalimanı’ndan 2 taksiye bindi, peş peşe Pendik’e gitti. Peş peşe giden 2 taksiden biri 282 lira yazarken diğeri 304 lira yazdı. Aile hemen şikayetçi oldu. Aynı yere peş peşe giden iki taksideki farkın farklı taksimetreden kaynaklandığı öne sürülüyor.

‘KENDİ YAZILIMLARINI KULLANIYORLAR’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre; havalimanı taksileri İ-taksi’nin taksimetre yazılımını kullanmaları için İBB tarafından defalarca uyarıldı ancak kendi yazılımlarını kullanmaya devam edince bayramdan önce 400 taksinin faaliyeti durduruldu. İBB kaynakları, ‘Kendi yazılımlarını geliştirmişler. Bütünüyle denetim dışı. Uyarılarımıza rağmen kendi yazılımlarını kullanmaya devam ettiklerinden taksilerin çalışması durduruldu. Fakat bayramda çalışamayıp mağdur olmamaları için geçici olarak açıldı. Bayramdan hemen sonra İstanbul Taksiciler Odası ve Havaalanı Taksiciler Kooperatifi’yle bir araya gelinerek çözüm sağlanacak’ dedi.

ARACI BAĞLANAN TAKSİCİ ANLATIYOR…

İstanbul Havalimanı’ndan çalışan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatı askıya alınan bir taksiciyle de konuştum. Neden İBB’nin taksimetre yazılımı yerine kendi yazılımınızı kullandınız? Taksimetre fazla mı yazıyor?’ diye sordum. Verdiği yanıt şuydu: “İ-taksi aplikasyonunu taksiye bağlamak zorundayız yoksa ruhsat alamayız. Yani aracımızda i-taksi aplikasyonu var fakat bunun yanında Ntaksi aplikasyonu da var ve taksimetre Ntaksi üzerinden çalışıyor. Havalimanı Kooperatifi bizi Ntaksi aplikasyonunu kullanmaya mecbur etti. Bir süredir müşterilerden taksimetrenin fazla yazdığına dair şikayetler alıyordum. Kendi arabamla denemesini yaptım şikayet üzerine. Kilometreyi sıfırladım. Taksimetre 100 metrede bir atar normalde. Benim denememde de önce 100 metrede attı, sonrakinde 85-90’a doğru atmaya başladı. Uzun mesafede daha net belli oldu. Bu şekilde taksimetre yüzde 8-10 daha fazla yazar. Taksimin ruhsatı askıya alındı, arabam bağlandı, birkaç gün çalışamadım. Bize yazık değil mi? Burada sorumluluk Havalimanı Kooperatifi’nde. Onlar bizi mecbur bıraktı. Aslında geçen yıl ntaksi için İBB’yle görüşüldü fakat izin alınamadı. Eğer izin alınmış olsaydı havalimanına dönüşlerde belirli bir miktar komisyon yazılım şirketine verilecekti. Bu nedenle bu yazılım kullandırıldı”



TAKSİCİLER ODASI: FAZLA YAZMIYOR

İstanbul Havalimanı’nda çalışan 400 taksinin İBB tarafından bağlanmasıyla ilgili iddialar çarpıcı… Peki İstanbul Taksiciler Odası bu iddialar karşısında ne diyor? İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’yla da konuştum. Ntaksi yazılımının daha fazla taksimetre ücreti yazdığına dair iddiaları sordum, şöyle yanıt verdi: “Bildiğiniz gibi İ-taksi İBB’nin. Ancak taksiler Bi-taksi, ntaksi gibi özel firmalarla da çalışabiliyorlar. İBB diyor ki ‘Benim İ-taksimi kullanacaksınız, farklı bir aplikasyon kullanılıyorsa benim sistemime entegre olacak.’ Havalimanı taksileri de Ntaksi’yi kullanmış ama İ-Taksi’yle entegre edilmemiş. İBB araçları bu nedenle bağladı. NTaksi’nin taksimetresinin fazla yazdığına dair iddialar karşısında ben de test ettim. Fakat fazla yazma yok. Bu iddialara katılmıyorum. İBB, ‘Hangi aplikasyonu kullanırsan kullan İ-taksiye ara kabloyla entegreli olacak’ diyor. NTaksi de entegre olmadığı için araçlar bağlandı. Bayram süresince esnaf mağdur olmasın diye de araçlar yeniden çalışmaya başladı. Bayram bitişi, pazartesi günü görüşme yapılarak çözüm sağlanacak.”