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        Haberler Gündem Eğitim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öğrenci evinde sahur yaptı - Haberler

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öğrenci evinde sahur yaptı

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, bir TV programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu'na verdiği sözü tuttu, Başaranoğlu'nu evinde ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:35
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        Murat Kurum öğrenci evinde sahur yaptı
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, daha önce katıldığı bir TV programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu’na verdiği sözü yerine getirdi. Fatih’te yaşayan üniversite öğrencilerinin evine sahur misafiri olan Murat Kurum, gençlerle bir araya geldi.

        Kurum sohbet sonrasında gençlerle playstation oynadı. Öğrenci evinde mutfağa giren Kurum, menemen yaptı. Sahur yemeğinin ardından genç öğrencilere misafirperverlikleri için teşekkür eden Kurum, ziyaretini sonlandırdı.

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