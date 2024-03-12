İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öğrenci evinde sahur yaptı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, daha önce katıldığı bir TV programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu’na verdiği sözü yerine getirdi. Fatih’te yaşayan üniversite öğrencilerinin evine sahur misafiri olan Murat Kurum, gençlerle bir araya geldi.

Kurum sohbet sonrasında gençlerle playstation oynadı. Öğrenci evinde mutfağa giren Kurum, menemen yaptı. Sahur yemeğinin ardından genç öğrencilere misafirperverlikleri için teşekkür eden Kurum, ziyaretini sonlandırdı.