Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu
NBA'de takımı Houston Rockets'ın Sacramento Kings ile oynadığı maçta sakatlanan ve ayak bileği burkulan Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu.
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NBA'de başarılı bir sezon geçiren Alperen Şengün, önceki gün oynanan Sacramento Kings-Houston Rockets maçında korkutan bir sakatlık yaşamıştı.
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22 yaşındaki milli basketbolcunun ayak bileği burkulurken, dizinde de morarma meydana gelmişti.
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Genç pivot tekerlekli sandalye yardımıyla salondan parkeden çıkarılırken, yapılan kontrollerin ardından Alperen'in son durumu belli oldu.
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AMELİYAT GEREKTİRMİYOR
Alperen Şengün'ün sakatlığıyla ilgili detayları veren ESPN, milli basketbolcunun maç sonrası MR'ının çekildiğini ve oyuncunun sakatlığının ameliyat gerektirmediğini duyurdu.
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Alperen Şengün'ün yine de 14 Nisan'da sona erecek olan normal sezonun kalan kısmında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
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Milli basketbolcu, bu sezon 21 sayı, 9.3 ribaunt ve 5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyordu.
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Alperen ayrıca, bu sezon Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Domantas Sabonis ve Nikola Jokic'le birlikte 1000 sayı, 500 ribaunt ve 300 asist barajını aşan 5 oyuncudan biri konumunda bulunuyor.
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Genç yıldız, geçtiğimiz günlerde San Antonio Spurs'e karşı 45 sayı atarak kariyer rekoru kırmıştı.