DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler gece saatlerinde İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yaptı.

Deniz araçlarında koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kurallar konusunda ekipler inceleme yaparken vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Teknelerde yapılan denetimler sırasında polis helikopteri de havadan destek verdi. Haliç'te karada bağlı teknelerde bulunan kişileri ise Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin tek tek kontrol ettiği görüldü.