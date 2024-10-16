İstanbul Boğazı'ndaki köprüler meme kanseri için mora büründü | Son dakika haberleri

İstanbul Boğazı'ndaki köprüler meme kanseri için mora büründü | Son dakika haberleri

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İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla hastalığa dikkati çekmek için mor renkte aydınlatıldı.

AA'nın haberine göre; köprülerdeki aydınlatmanın, günün ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.

Her yıl 1-31 Ekim'de dünya çapında kadınların meme kanseriyle ilgili farkındalık kazanması ve bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.