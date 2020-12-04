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İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, yoğun pus ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. İstanbul Şehir Hatları da Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle bazı seferini iptal etti

04.12.2020 - 08:19 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
AA

İstanbul Boğazı'nda, yoğun pus ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

ŞEHİR HATLARI DA SEFERLERİ İPTAL ETTİ

İstanbul Şehir Hatları da İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle bazı seferini iptal etti.

İstanbul Şehir Hatları seferi sis nedeniyle iptal edilirken, yapılan yazılı açıklamada iptal edilen seferler şöyle açıklandı: "İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Sarıyer- Rumeli kavağı, Anadolu kavağı ağı Hattı, Haliç Hattı, Boğaz Hattı, Anadolu kavağı -Üsküdar Hattı"

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