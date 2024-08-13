İstanbul Başakşehir'de otluk yangını
İstanbul Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
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Bahçeşehir'in Şamlar Mahallesi'nde Sazlıdere Barajı'nın çevresindeki yaklaşık 100 dönümlük otluk alanın birçok noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye, Başakşehir'in yanı sıra Arnavutköy, Avcılar, Küçükçekmece gibi çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale için helikopter desteği de istendi.
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Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.
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Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri barajdan aldığı suyu yanan alanların üzerine bırakıyor.
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