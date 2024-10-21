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        Haberler Gündem İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'ndan ilk 3 madde açıklaması: Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır

        İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'ndan ilk 3 madde açıklaması: Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır

        İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" sözüne yönelik tepkilerin ardından x hesabından bir açıklama yaptı. Kaboğlu, "İlk üç madde, ülke, toplum ve devlet üçlüsünü kucaklayan kurallar bütününün sacayağı olarak temeldir. Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır. İfadelerimin kurucu irade ile sürekli çatışma içerisinde olan kişi ve kurumların beyanlarıyla ortaklaştırılması doğru ve iyi niyetli değildir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 23:45 Güncelleme: 22.10.2024 - 01:07
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        Kaboğlu'ndan ilk 3 madde açıklaması
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        İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, anayasanın ilk 3 maddesi ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı.

        Kaboğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "20 Ekim akşamı İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu ardından hukukçulara yaptığım kısa değerlendirme sonrası, Anayasa’nın ilk dört maddesi üzerine bir karaçalma kampanyası başlatıldı.. Seçim sürecinde hakkımda yürütülen gerçek dışı söylemlere karşı yaptığım teknik açıklama, siyasi bir zemine çekilmiş bağlamından koparılmış ve anlaşılamamıştır. İlk üç madde, ülke, toplum ve devlet üçlüsünü kucaklayan kurallar bütününün sacayağı olarak temeldir. Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır. İfadelerimin kurucu irade ile sürekli çatışma içerisinde olan kişi ve kurumların beyanlarıyla ortaklaştırılması doğru ve iyi niyetli değildir. Bu konuda toplumdaki hassasiyetin farkındayım ve bu hassasiyetle ömrünü ülkede yapılan anayasal tahribata karşı koymakla geçirmiş, bu konuda bedeller ödemiş bir hukuk insanıyım. Bu itibarla, devraldığımız görevin de sorumluluğuyla, Anayasa’nın en net savunuculuğuna devam edeceğimiz gibi, avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmek için çalışacağız ve genç meslektaşların gündemini gündemimiz yapacağız."

        KABOĞLU NE DEMİŞTİ?

        Kaboğlu, İstanbul Barosu Başkanı seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında "Eğer bir anayasa değişikliği yapılacaksa, temelde yargı bağımsızlığı temelinde ve Meclis önünde sorumlu hükümetin kurulması yönünde anayasa değişikliği olması gerektiğini hep savunacağız. Biz bu seçimi anayasanın değişmez maddesi bağlamında yaptık; yani demokratik devlet temelinde yaptık. İstanbul Barosu hem mikro demokrasi alanlarına hem makro demokrasi alanlarına örnek oluşturacak bir süreci yaşadı. İbrahim Kaboğlu kitaplarında da yazdı, konuşmalarında da dile getirdi. Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir, tıpkı 1995'de, 2001'de yapıldığı. 1995'de başlangıç kısmında ırkçı ifadeler çıkarıldı. 2001 değişikliğinde ise madde 14'de insan haklarına dayanan laik ve demokratik Cumhuriyet kavramı yapıldı. 1961'de öngörülmüş olan insan haklarına dayanan devlet kuralı 2001'de anayasaya yeniden girmiş oldu. Daha ileriye götürüldü" ifadelerini kullandı. Kaboğlu'nun "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" sözü tepki çekmişti.

        AÇIKLAMAYA YÖNELİK TEPKİLER

        Tepki gösteren isimler arasında aynı zamanda bir avukat da olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer almıştı. Yavaş, "Anayasa Madde 4 çok net hocam. AYM iki defa bu konuda karar verdi ve 4. madde ilk 3 maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor" demişti.

        Seçimin ardından Kaboğlu'nu tebrik eden bir paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da daha sonra gazetecilerle buluşmasında “Anayasa’nın ilk 4 maddesi gayet olumlu bir biçimde tarihlenmiştir. İlk dört maddenin güncellenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Talihsiz bir açıklamadır. Artık bulunduğu makam tek başına kişisel fikrini açıklayacağı bir durum değildir. Kötü bir açıklama ile başladı, üzüldüm kendisi adına” ifadelerini kullanmıştı.

        Son olarak Kaboğlu'nun selefi Filiz Saraç "Anayasanın ilk üç maddesi cumhuriyetin temelidir" açıklamasını yapmıştı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #ibrahim özden kaboğlu
        #İstanbul Barosu
        #anayasa ilk 3 madde
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