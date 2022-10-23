İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı

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İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç başkan seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 9 aday yarışırken 144 sandık kuruldu.

56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı.

Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti.

Seçimde, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç başkan seçildi.

Alkışlarla karşılanan Saraç'a avukatlar sloganlar atarak destek oldu.

Baronun yeni başkanı Filiz Saraç, konuşmasında kendisine bu onuru yaşatan meslektaşlarına teşekkür etti.

"İLK OLMANIN GURURU"

İstanbul Barosu'nun 144 yıllık tarihiyle hak mücadelesinin simgesi olduğunu belirten Saraç, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onurunu bana yaşatan İstanbul Baromuza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum." dedi.

Saraç, oyunu kullanırken çekildiği fotoğrafı paylaştığı Twitter mesajında da "Bugün verdiğimiz oy mesleğimiz için, meslektaşlarımız için ve memleketimiz içindir" demişti.

BAŞKAN'IN DA DESTEĞİ

Mevcut Başkan Durakoğlu da Saraç'ın yer aldığı Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nu destekliyordu. Durakoğlu, yeniden adaylığı ile ilgili haberlerin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada "İlan edilen listelerde adımın geçmesini, adaylık iddiasının sonlanmasından kaynaklanan rekabetin ortadan kalkması nedeniyle Baro Başkanlığına gösterilen bir nezaket olarak değerlendiriyorum. Oyum ve desteğim Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubundan yanadır" ifadelerini kullanmıştı.

BARO'DA 9 ADAY YARIŞTI

Baro başkanlığı için 9 adayın yarıştığı seçimde 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkı bulunuyordu.

Genel kurulda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uracin ve Avukat Mert Er Karagülle başkan olmak için yarıştı. Saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi ve Filiz Saraç, Baro'nun ilk kadın başkanı oldu.

AV. FİLİZ SARAÇ KİMDİR?

İstanbul Barosu'nun yeni ve Baro tarihinin ilk kadın başkanı Avukat Filiz Saraç, 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu hukuku dalında yüksek lisans yapan Saraç, “Ceza Hukukunda Bina Çökmeleri” üzerine tez çalışması yaptı. İngiltere’de MBA işletme hazırlık eğitimini tamamladı.

1996 yılında İstanbul Barosu'nun yönetim kuruluna seçildi. Daha sonra Av. Kani Ekşioğlu, Av. Burcin Aybay, Av. Nuran Atahan’la birlikte yönetim kurulundan istifa ederek Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun kuruluşunda görev aldı.

2004-2006 döneminde, İstanbul Barosu başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

6 yıl süreyle Yeditepe Üniversitesi’nde “Avukatlık Hukuku Ve Meslek Kuralları” ve “Uygulamalı Hukuk, Kurgusal Dava, Hukuk Kliniği” dersleri verdi.

2006’dan bu yana Türkiye Barolar Birliği delegesi ve TBB eğitim danışma kurulu üyesi olarak görev yaptı.

TBB yönetim kurulu üyesi olarak “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” ortak projesine katıldı, türkiye Kadın Hukuk Komisyonu Koordinatörlüğü ve Türkiye Barolar Birliği CMK komisyon başkanlığı yaptı.

“Ceza Hukukunda Bina Çökmeleri”, “Deprem Hukuku” (ortak yazarlı), “Stajyer Avukatın Hak Ve Yükümlülükleri” (ortak yazarlı) adlı kitapları kaleme aldı.