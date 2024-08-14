İstanbul barajlarında doluluk oranı giderek düşüyor. Öyle ki Alibeyköy ve Kazandere barajlarında doluluk oranları yüzde 20'lere kadar geriledi! Öte yandan, meteoroloji ülkeye giriş yapmakta olan Afrika sıcakları konusunda uyarı veriyor. İşte, 14 Ağustos 2024 Çarşamba İstanbul barajlarında son durum...