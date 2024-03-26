Bahar aylarına yaşayan İstanbul'da yağışlar devam ediyor. Dün Megakentin birçok ilçesinde gökgürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağışların ardından İstanbul'da baraj doluluk oranları yükseldi. Peki, barajlardaki son durum ne? İşte, İSKİ grafiği ile 26 Mart Salı günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı...