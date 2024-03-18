İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, şehrin baraj doluluk oranlarını düzenli olarak takip ederek kamuoyuna duyuruyor. Paylaşılan son verilere göre; geçtiğimiz aylarda endişe verici düzeylere ulaşan su seviyeleri artık geride kalmış durumda. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 18 Mart Pazartesi günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...