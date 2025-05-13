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        Haberler Gündem İstanbul, Bahçelievler'de tüyler ürpertici olay! 20 yıllık sevgilisine kocasını öldürttü

        İstanbul, Bahçelievler'de tüyler ürpertici olay! 20 yıllık sevgilisine kocasını öldürttü

        İstanbul Bahçelievler'de eşinin yanında kafasına poşet geçirilip kurşun yağmuruna tutularak öldürülen 54 yaşındaki Hüseyin Veznedar'ın cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Olaya tanık olan eşi Zahide Veznedar ilk ifadesinde beyaz poşetli biri geldi saldırdı kaçtı dedi. Yapılan çalışmada gerçek ortaya çıktı. Katil zanlısı, maktulün eşinin sevgilisi çıktı. Yakalanan katil zanlısı, Ufuk A.'nın ilk ifadesinde 'biz sosyal medyadan tanıştık. Bana eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Olay yerine görüşmeye gittik elinde silah vardı bende alıp ateş ettim" dediği. Olayın ardından Zahide Veznedar ile sevgilisi tutuklandı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 13.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:07
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        20 yıllık kocasını öldürttü
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        İstanul Bahçelievler Çobançeşme Mahallesinde 9 Mayıs günü akşam saat 21:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. . Evinde oturan Hüseyin Veznedar’ı araçla dışarıda olan eşi Zahide Veznedar arayıp ‘Aşağı in alışverişe gidelim’ dedi. Hüseyin Veznedar aşağı indiği sırada kafasında beyaz poşet geçiren bir saldırgan yanına gelip 8 el ateş etti. Kurşun yağmuruna tutulan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

        “BEYAZ POŞETLİ BİRİ GELİP KOCAMI ÖLDÜRDÜ”

        İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Cinayet Büro amirliği ekipleri eşi gözleri önünde öldürülen Zahide Veznedar’ın ifadesine başvurdu. Kadın ilk beyanında eşimle dışarı çıkacaktın ben aracımı park ederken beyaz poşetli saldırgan geldi eşime ateş edip kaçtı. Eşimin borçları vardı alacaklıları yapmış olabilir dedi. Daha sonra kimin yaptığını bilmiyorum dedi.

        Öldürülen Hüseyin Veznedar
        Öldürülen Hüseyin Veznedar
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        Cinayet Büro Dedektifleri kadının hal ve hareketlerinden verdiği ifadelerdeki küçük çelişkilerden şüphelendi. Daha detaylı sorular sormaya başlayınca kan donduran cinayet planı ortaya çıktı.

        KIZININ BABASINI BU SÖZLERLE TUZAĞA ÇEKMİŞ

        İddiaya göre Zahide Veznedar ile şüpheli Ufuk A.’nın yaklaşık 20 yıldır bir ilişkisi vardı. Kadın şüpheliyi aracıyla sokağın başına getirmiş ve eşini arayıp alışverişe gidelim diyerek aşağı çağırmıştı. Hiçbir şeyden haberi olmayan adam aşağı indiğinde eşinin sevgilisi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

        20 YILLIK SEVGİLİSİNE KOCASINI ÖLDÜRTMÜŞ

        Tanık olarak ifadesi alınan Zahide Veznedar bu kez azmettirici olarak gözaltına alındı. İfadesinde ‘2012 yılından beri evliyiz 11 yaşında bir kızımız var. Şüpheli ile 20 yıllık bir ilişkimiz var. Olay günü de buluştuk. Artık kocamın yüzüne bakacak halim kalmamıştı. Ufuk ile kaçmaya karar verdik. Onun olayı gerçekleştireceğini bilmiyordum ‘dediği öne sürüldü.

        AZMETTİRMEKTEN TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen Zahide Veznedar çıkarıldığı mahkemece cinayete azmettirmekten tutuklandı. Olay yerinden kaçan Ufuk A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kaçtığı Bursa’da gözaltına alındı. Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan Ufuk A. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK, BANA EŞİM BENİ DARP EDİYOR DEDİ

        Şüpheli verdiği ifadesinde Zahide Veznedar ile çok eskiden, sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirterek “Kadının kendisine sürekli eşim beni darp ediyor dedi. Bende olay günü kocasıyla konuşmaya gittim. Elinde silah vardı bana silah çekti silahı alıp ateş ettim’ dediği öğrenildi

        CİNAYET ÖNCESİ SEVGİLİSİ İLE OTELDE GÖRÜŞMÜŞ

        Öte yandan konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde Zahide Veznedar ile Ufuk A.’nın olaydan kısa bir süre önce otele girdikleri görüntü ortaya çıktı. Bir başka görüntüde de şüphelinin kafasında poşetle olay yerinden kaçtığı görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hüseyin veznedar
        #Bahçelievler
        #Zahide Veznedar
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