Türkiye'de 58 milyon civarında seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinin sonucunun en fazla merak edildiği iller, şüphesiz üç büyük kent; İstanbul, Ankara ve İzmir olacak.

Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de oy verme işlemleri saat kaçta başlayacak kaçta sona erecek? İşte ayrıntılar...

3 BÜYÜK İLDE OY VERME İŞLEMLERİ HANGİ SAATLER ARASINDA YAPILACAK?

31 Mart Yerel Seçimlerinde Türkiye'nin üç büyük ili; İstanbul, Ankara ve İzmir'de oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak. Üç büyük kentte yaşayan vatandaşlar 9 saat içerisinde oylarını verebilecekler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de oy verme işlemeleri saat 17.00'da sona erecek.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

İL İL OY KULLANMA SAATLERİ

31 Mart Yerel Seçimlerinde Türkiye'nin doğusunda yaşayan vatandaşlar sandık başına saat 07.00 ile 16.00 arasında giderek oy kullanabilecekler. Türkiye'nin batısında bulunan illerde ise tıpkı İstanbul, Ankara ve İzmir'de olduğu gibi oy verme işlemi sabah 08.00 ila akşam 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işlemlerinin 07.00 - 16.00'ya kadar gerçekleşecek iller ise şöyle:

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan, ülkemizin batısında bulunan illerde 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.