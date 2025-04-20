İstanbul Ağrı Dernekleri Federasyonu'nun 7. Olağan Kongresi yapıldı

İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu'nun 7. Olağan Kongresi, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Kongrede yapılan seçimde İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Kızılaslan, yeniden başkan seçildi.

İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu'nun kongresine yoğun katılım oldu

Habertürk'ten Emine Derya'nın haberine göre kongreye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Habertürk Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Eski AK Parti Ağrı Milletvekili Cemal Kaya, Ekol Tv Yönetim Kurulu başkanı Emrah Doğru ile siyaset, bürokrasi ve sivil toplum alanından temsilciler katıldı.

Ağrı derneklerini tek çatı altında buluşturan kongrede önemli mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye vurgusu yaparak, “Terörsüz Türkiye, başarıya ulaşacaktır bundan emin olabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum

Hep birlikte Türkiyeyiz zaten. hep birlikte Türkiye olmanın sıkıntılarını da bu dönemde aşacağız. Emin olun terörsüz Türkiye hedefi gerçekleştikten sonra Türkiye hukuk ve demokrasi reformlarıyla çok daha ileri noktalara gelecek.” ifadelerini kullandı. Kongreye bir mesaj gönderen TBMM Başkan vekili ve MHP İstanbul Celal Adan başarı dileklerini iletti

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci

“HEMŞEHRİLERİMİZİ YANIMIZDA GÖRMEK ÇOK KIYMETLİ”

Bu tür dernek ve konfederasyonların, hemşehrilerin birbiriyle dayanışmasının illere çok daha fazla katkısı olduğunu düşündüğünü belirten AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ise “Manevi olarak arkamızda olduklarını her zaman biliyoruz. Siyaseten de bize verdikleri güçle biz ilimize çok daha fazla yatırım veya vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin iyi bir yaşam sürmeleriyle ilgili yapacağımız her çalışmada hem onlarla istişare etmek hem de onları yanımızda görmek bizim için çok kıymetli.” açıklamasında bulundu.

Habertürk Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ

“ÖNEMLİ OLAN HEMŞEHRİLERİMİZE KATKI YAPMAK”

Federasyonun onursal başkanı olan Habertürk Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, çok kıymetli bir toplantıya hep birlikte şahitlik ettiklerini ifade etti. Tekdağ şöyle konuştu: “Geçen yıl bir vesileyle bir araya geldiğimiz de Vefa Başkan benim de bu çalışmalarda yer almamı rica etti. O güne kadar bu tarz dernek faaliyetlerinde yer almamıştım. Dedim ki 'Vefa kardeşim benim yaşım geçti böyle bir teklif yapıyorsanız sosyal açıdan katkı sunabileceğimi düşündünüz. Ben memnuniyetle bu katkıyı yapmak isterim ama fiili çalışma siz gençlerin omuzların da olacak. Biz ancak manevi desteği veririz. Gönlümüz sizin yanınızda. Bize değer veren, seven, sayan hemşehrilerimiz varsa biz bu otoritemizi dernek için kullanırız'. Sağ olsunlar böyle bir pozisyon yarattılar. Onursal başkanlık pozisyonu. Doğrusunu isterseniz bu pozisyonu benden daha fazla hak eden hemşehrilerimiz var ama bu bir bayrak yarışıdır. Bugün biz oluruz yarın başkası olur. Önemli olan hemşehrilerimize katkı yapmak".