İştah kesen besinler

Kilo vermek, sadece görüntü açısından değil sağlık açısından da gerekli olan bir durumdur. Sağlıklı bir kiloda olmak ilerleyen dönemlerde hastalıklardan korunmak için önemlidir. Günlük alınması gereken vitamin, mineral, protein ve yağlar düzenli bir şekilde tüketilmesi sayesinde hem beslenmeye hem de kiloya fayda sağlayacaktır. Ancak mümkün olduğunca iştah kabartan yiyeceklerden uzak durmalı iştah kesen yiyecekler listemizde olmalıdır.
İştahın Kapanmasına Yarayan Gıdalar
- Salatalar: Özelikle yeşil yapraklı sebzeler kalori açısından azdır ve besin lifi içerdiği için uzun süre yok kalmayı sağlar. Yağsız bol sebzeli bir salata iştahınızı kapatmaya yardımcı olur ve uzun süre tok kalmanızı sağlar.
- Elma: Özellikle elma meyveler arasında en çok tok tutan ve diyet listelerinin en önemli meyvesidir. Ayrıca kabuklu yenmesi besin lifi açısından tok kalmaya daha fazla yardımcı olur, yemeklerden önce bir elma yemek iştahın kapanmasına faydalı olacaktır.
- Yeşil Çay: Ara öğünlerde yeşil çay tüketimi iştahı kapatmaya ve tok kalmaya yardımcıdır.
- Acı Biber: iştahı kapatmaz ancak acı yenmesi su içimini artıracağı için midenin dolması az yemeyi sağlar.
- Protein: Karbonhidratın yavaş işlenmesine neden olarak tokluk yaratır. Balık, tavuk, yumurta uzun süre tok kalmayı sağlayan ve iştahı kesen yiyeceklerdir.
- Yulaf Ezmesi:Acıkma halinde bir kase yulaf ezmesi iştahı keser ve tok tutar. Yavaş sindirilen bir gıdadır.
- Yağ: Kuruyemişlerden alınan biraz yağ vücut için gereklidir. Bir kaç ceviz, fındık ya da badem yemek iştahı keser.
İştahı azaltmak için bazı ufak değişikler ya da uygulamalar yapmak iyi gelecektir. Öğünler sıklaştırılıp, 5 öğün olarak artırılabilir. Arada atıştırmalık bir şeyler canınız çektiğinde bir elma ya da bir kaç ceviz, fındık veya badem tüketebilirsiniz. Uykunuzu düzenli almanız iştahını artırmayacaktır. Bol sıvı tüketimi özellikle su içimi önemlidir. Su tok tutar ve yemeklerden önce bir bardak içmek iştahı keser.
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