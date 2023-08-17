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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İşsizlik oranı yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti - İş-Yaşam Haberleri

        İşsizlik oranı yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti

        TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 5 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 10:07
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        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı ikinci çeyrek, Nisan - Haziran 2023 dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı.

        Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,8, kadınlarda %13,4 olarak tahmin edildi.

        İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,2 OLDU

        İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile %48,2 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,1 olarak gerçekleşti.

        GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 18,3 OLDU

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