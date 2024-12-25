İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Yeni asgari ücret sonrası en düşük işsizlik maaşı açıklandı

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

Son 3 yılda en az 600 gün primi olan ve son 4 aydır iş sözleşmesi devam eden, kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan çalışanlara ödenen işsizlik maaşı şöyle hesaplanıyor:

İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak ödeme de üst sınır da mevcut. Buna göre en yüksek işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

Geçtiğimiz yıl net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirlenen asgari ücret sonrası en düşük işsizlik maaşı 8.000,80 TL

en yüksek ise 16.001,60 TL olmuştu.