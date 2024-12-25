İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Yeni asgari ücret sonrası en düşük işsizlik maaşı açıklandı
Asgari ücret zammı sonrası gündeme gelen başlıklardan birisi de işsizlik maaşı oldu. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesinin ardından işsizlik maaşına da aynı oranda zam geldi. Geçen yıl işsizlik maaşı en düşük 7 bin 940, en yüksek 15 bin 880 TL olarak uygulanıyordu. Peki 2025 İşsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç tl?
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İşsizlik maaşı yeniden belirlendi. 2025 Asgari ücretin belli olmasıyla Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, isteğe bağlı sigorta primi, Bağ-Kur primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi ve işsizlik maaşı da açıklandı. Peki Yeni asgari ücret sonrası en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
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İŞSİZLİK MAAŞI 2025 NE KADAR OLDU?
En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.
En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu.
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İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA
Son 3 yılda en az 600 gün primi olan ve son 4 aydır iş sözleşmesi devam eden, kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan çalışanlara ödenen işsizlik maaşı şöyle hesaplanıyor:
İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak ödeme de üst sınır da mevcut. Buna göre en yüksek işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
Geçtiğimiz yıl net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirlenen asgari ücret sonrası en düşük işsizlik maaşı 8.000,80 TL
en yüksek ise 16.001,60 TL olmuştu.
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İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.