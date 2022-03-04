Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan veya yeni meslek edinmek isteyenler için işbaşı eğitim programları düzenliyor. Uygulanan programlar ile bir yandan bu kişilerin istihdam edilebilirlikleri artırılıyor, bir yandan da nitelikli işgücü temininde güçlük çeken işletmeler işe alacakları işçileri gözlemleme fırsatı elde ediyorlar. İşletmeler aynı zamanda ihtiyaç duydukları elemanları İŞKUR desteğiyle eğitmiş oluyorlar.

İşbaşı eğitim programına 15 yaşını doldurmuş işsiz herkes katılabiliyor. Programa katılabilmek için önceden İŞKUR’a işsizlik başvurusu yapmak gerekiyor. İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımları ve eşi ile son 3 ayda yanında çalışmış kişiler programa katılamıyor. İşbaşı eğitim programına katılacak kişilerin son 1 ayda sigortalı bir işte çalışmamış olması şartı aranıyor.

İş arayan statüsündeki katılımcılara 2022 yılında günlük 163.59 TL cep harçlığı ödeniyor. Cep harçlığının tutarı öğrenciler için günlük 122.69 TL, işsizlik ödeneği alanlar için de 81.80 TL. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılanlara ise günlük 179.95 TL cep harçlığı ödeniyor. Ödemeler, katılımcılara ait devam çizelgelerinin işverence İŞKUR’a bildirildiği tarihten itibaren 10 işgünü içinde yapılıyor.

Program boyunca genel sağlık sigortası (GSS) ve iş kazası - meslek hastalıkları sigorta primleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor.

2021’DE 360 BİN KİŞİ KATILDI

Geçen yıl 93 bin 840 işbaşı eğitim programı düzenlendi. Programlara 360 bin 170 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 80’ini 34 yaşından küçük kişiler oluşturdu. Ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin de katıldığı programların süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ayı buluyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin mesleklerinde 18 – 29 yaş arasındaki gençler için düzenlenen programlar ise 9 aya kadar çıkabiliyor.

Program süresi en fazla 9 ay olmakla birlikte iki yıl içinde 320 fiili günü geçmemek şartıyla birden fazla programa katılmak mümkün. Ancak, iki program arasında en az 3 ay süre olması gerekiyor.

İşbaşı eğitim programına katılmak isteyenler başvuruyu İŞKUR il müdürlüklerine veya merkezlerine yapabiliyorlar.

Programın bitiminde katılımcıların en az yarısı, program süresinin iki katı kadar süreyle istihdam ediliyor.

EN AZ 2 ÇALIŞANI OLAN İŞVERENLER PROGRAM DÜZENLEYEBİLİYOR

İşbaşı eğitim programı düzenlemek isteyen işverenlerde en az 2 çalışanının bulunması şartı aranıyor. İşveren, katılımcıların en az yüzde 50’sini istihdam etme taahhüdünde bulunuyor. Toplam çalışan sayısının yüzde 30’una kadar da kontenjan tanınıyor.

İşverenler isterlerse eğitim programı sırasında katılımcılara ödeme yapabiliyorlar. Yaptıkları ödemenin asgari ücretin yarısına kadar olan kısmını vergi matrahından düşebiliyorlar. 2022 yılında 2500 liraya kadar ödemeler vergi matrahından indirilecek.

İşverenin istihdam yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde ise katılımcılara yapılan tüm ödemeler yasal faiziyle işverenden alınıyor.