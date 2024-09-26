Issık Gölü yılın her ayında ziyaretçileri ağırlıyor

İle-Alatau (Aladağ) Eyaleti Milli Doğa Parkı'nda yer alan Issık Gölü, deniz seviyesinden 1756 metre yüksekte yer alıyor. Jeologlara göre göl, 8 bin yıldan fazla süre önce, güçlü bir depremin dağlarda bir çöküşe neden olması ve yaklaşık 300 metre yüksekliğinde bir bariyerin ortaya çıkmasıyla oluştu.