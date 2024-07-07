İsraillilerden ülke genelinde gösteri: Esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası isteniyor

İsrail'de, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısı yapılan, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, müzakerelerde Hamas'ın kabul ettiği bir ateşkes taslağının olduğu tabloda, bu hafta da geniş katılım ve olaylarla devam etti.

On binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.