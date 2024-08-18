İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle haftalık gösteri düzenledi

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası için her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar Doha'daki son müzakere turunun ardından da devam etti.

İsrail genelinde binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için imzalanacak ateşkes anlaşması için siyasi iradenin isteksizliğini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettiklerini yineledi.