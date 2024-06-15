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        Haberler Dünya İsrailli yetkililer: Refah'taki operasyon 2 hafta içinde bitecek | Dış Haberler

        İsrailli yetkililer: Refah'taki operasyon 2 hafta içinde bitecek

        İsrailli emniyet yetkilileri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri operasyonun yaklaşık 2 hafta içinde biteceğini iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 01:42 Güncelleme: 15.06.2024 - 01:42
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        Refah operasyonu ne zaman bitecek?
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı yetkililerden naklettiği haberde, Refah'taki askeri operasyonun 2 ya da en kötü ihtimalle birkaç hafta içinde biteceği öne sürüldü.

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        Haberde, operasyon sonra ermeden önce anlaşmaya varılmaması durumunda atılacak adımların siyasiler tarafından belirleneceği belirtildi.

        Gazze'deki savaşın ikinci aşamasının sona ermek üzere olduğu kaydedilen haberde, yeni adımlar atılmasının gerektiği aksi taktirde askeri operasyonun başarılıyken başarısızlığa dönüşeceği uyarısı yapıldı.

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        Haberde, "Gazze'de halen esirlerin olduğu, Hamas'a alternatif oluşturulamadığı" belirtildi ve bu nedenle ikinci aşama sona ermeden önce bölgesel siyasi bir plana ihtiyaç olduğu savunuldu.

        İsrail'in, ordu Gazze'deki faaliyetlerini sonlandırsa bile Netzarim Koridoru (kuzey ve güneyi birbirinden ayıran), Philadelphia Koridoru ve Refah Sınır Kapısı üzerindeki kontrolünü sürdüreceği aktarıldı.

        Kanal 12 Televizyonunun dünkü haberinde İsrail ordusunun, Refah'taki askeri operasyonun mümkün olan en kısa sürede sonlandırılmasını ve Lübnan sınırında yeni bir operasyon başlatılmasını önerdiği iddia edilmişti.

        SINIR KAPISI 7 MAYIS'TAN BERİ KAPALI

        İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

        Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

        Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

        Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Filistin
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