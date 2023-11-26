Bugün 13 İsrailli esire karşılık 39 Filistinli serbest bırakılacak
İsrailli yetkililer, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında bugün 13 İsrailli esirin daha serbest bırakılacağını duyurdu. Öte yandan İsrail yönetiminin serbest bırakılacak 13 İsrailli esire karşılık, hapishanelerindeki 39 Filistinliyi serbest bırakacağı belirtildi.
Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, adı açıklanmayan İsrailli yetkililer bugün Hamas tarafından serbest bırakılacak esirlerin listesinin Tel Aviv yönetimine ulaştığını kaydetti.
İsrailli yetkililer Hamas'ın bugün 13 İsrailli esiri daha serbest bırakacağını aktardı.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün serbest bırakılması beklenen esirlerin ailelerine bilgi verildiği ifade edilmişti.
Serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail tarafına ulaştığı aktarılan açıklamada, kaç İsraillinin serbest bırakılacağına ilişkin ise bilgi verilmemişti.
Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında dün ve önceki gün 26 İsrailli, 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.
Mutabakat kapsamında 4 gün içerisinde 50 İsrailli ve 150 Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor.
İSRAİL'İN BUGÜN 39 FİLİSTİNLİ ESİRİ SERBEST BIRAKACAĞI BELİRTİLDİ
İsrail yönetiminin serbest bırakılacak 13 İsrailli esire karşılık, hapishanelerindeki 39 Filistinliyi serbest bırakacağı belirtildi.
Kanal 13 televizyonunda da yer alan haberde, bugün serbest bırakılması beklenen 39 Filistinli esirin listesinin İsrail Cezaevi Servisi'ne gönderildiği aktarıldı.
Haberde, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin kaçının kadın veya 18 yaş altı çocuklardan oluştuğuna ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden sabah yapılan açıklamada, Hamas'ın bugün serbest bırakması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ellerine ulaştığı duyurulmuştu.
Açıklamada kaç İsrailli esirin serbest bırakılacağına ilişkin bilgi paylaşılmazken, İsrail basını, adı açıklanmayan yetkililere dayandırdıkları haberlerde bu sayının 13 olduğunu yazmıştı.
Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında dün ve önceki gün 26 İsrailli, 78 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.
Mutabakat kapsamında 4 gün içerisinde 50 İsrailli ve 150 Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor.