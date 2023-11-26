Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu Bugün 13 İsrailli esire karşılık 39 Filistinli serbest bırakılacak

        Bugün 13 İsrailli esire karşılık 39 Filistinli serbest bırakılacak

        İsrailli yetkililer, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında bugün 13 İsrailli esirin daha serbest bırakılacağını duyurdu. Öte yandan İsrail yönetiminin serbest bırakılacak 13 İsrailli esire karşılık, hapishanelerindeki 39 Filistinliyi serbest bırakacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:01 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bugün 13 İsrailli esire karşılık 39 Filistinli serbest bırakılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, adı açıklanmayan İsrailli yetkililer bugün Hamas tarafından serbest bırakılacak esirlerin listesinin Tel Aviv yönetimine ulaştığını kaydetti.

        İsrailli yetkililer Hamas'ın bugün 13 İsrailli esiri daha serbest bırakacağını aktardı.

        İsrailli esirler: İnsanca muamele gördük
        İsrailli esirler: İnsanca muamele gördük Haberi Görüntüle

        Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün serbest bırakılması beklenen esirlerin ailelerine bilgi verildiği ifade edilmişti.

        Serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail tarafına ulaştığı aktarılan açıklamada, kaç İsraillinin serbest bırakılacağına ilişkin ise bilgi verilmemişti.

        REKLAM

        Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında dün ve önceki gün 26 İsrailli, 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

        Mutabakat kapsamında 4 gün içerisinde 50 İsrailli ve 150 Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor.

        İSRAİL'İN BUGÜN 39 FİLİSTİNLİ ESİRİ SERBEST BIRAKACAĞI BELİRTİLDİ

        İsrail yönetiminin serbest bırakılacak 13 İsrailli esire karşılık, hapishanelerindeki 39 Filistinliyi serbest bırakacağı belirtildi.

        Kanal 13 televizyonunda da yer alan haberde, bugün serbest bırakılması beklenen 39 Filistinli esirin listesinin İsrail Cezaevi Servisi'ne gönderildiği aktarıldı.

        Haberde, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin kaçının kadın veya 18 yaş altı çocuklardan oluştuğuna ilişkin bilgi verilmedi.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden sabah yapılan açıklamada, Hamas'ın bugün serbest bırakması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ellerine ulaştığı duyurulmuştu.

        Açıklamada kaç İsrailli esirin serbest bırakılacağına ilişkin bilgi paylaşılmazken, İsrail basını, adı açıklanmayan yetkililere dayandırdıkları haberlerde bu sayının 13 olduğunu yazmıştı.

        Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında dün ve önceki gün 26 İsrailli, 78 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

        Mutabakat kapsamında 4 gün içerisinde 50 İsrailli ve 150 Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Hamas
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Tekne kavgasında bilerek mi, yanlışlıkla mı öldürüldü?
        Tekne kavgasında bilerek mi, yanlışlıkla mı öldürüldü?
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa