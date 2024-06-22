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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrailli güvenlik kaynaklarından 'Hizbullah' iddiası | Dış Haberler

        İsrailli güvenlik kaynakları: Hizbullah, karşı önleyici saldırı başlatabilir

        İsrailli güvenlik kaynakları tarafından Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabileceği ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 06:55 Güncelleme: 22.06.2024 - 06:57
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        İsrailli güvenlik kaynaklarından 'Hizbullah' iddiası
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        Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabileceği iddia edildi.

        Söz konusu iddia, İbranice yayın yapan "Walla" internet sitesinin, isimleri açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde yer aldı.

        Habere göre, güvenlik kaynakları, "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in Lübnan'ın güneyine beklenmedik ve büyük bir saldırı başlatmasından çok korktuğunu ve bu korku nedeniyle de İsrail'e karşı saldırı başlatarak önleyici bir adım atmayı düşündüğünü" öne sürdü.

        MAVİ HAT'TA GERİLİM

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

        AA'nın haberine göre; İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

        İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #haberler
        #israil
        #lübnan
        #Hizbullah
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