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        Haberler Dünya İsrailli esirlerin yakınları "esir takası anlaşması" talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi

        İsrailli esirlerin yakınları "esir takası anlaşması" talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrailli esirlerin yakınları, Binyamin Netanyahu hükümetinin bir an önce bir esir takası anlaşması yapması talebiyle gösteri düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:49 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:49
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        • 1

          7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Tel Aviv’de İsrail ordu karargahının önündeki "Rehineler Meydanı" adını verdikleri alanda toplandı. Yüzlerce İsrailli de ailelere destek olmak için alana geldi.

        • 2

          İsrail hükümetinden Gazze'deki esirleri geri getirmek için bir an önce esir takası anlaşması yapmasını isteyen göstericiler sık sık "hemen şimdi" sloganları attı.

        • 3

          İsrail ordusunun 15 Aralık'ta Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurması, Gazze’deki Filistin direniş hareketi Hamas'la yeniden bir esir takası anlaşmasına varılarak esirlerin geri getirilmesi için İsrail hükümetine yönelik toplumdan gelen çağrıları artırdı.

        • 4

          İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

          Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

        • 5

          İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        • 6

          İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 258 Filistinli öldürüldü, 53 bin 688 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

        • 7

          İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 144’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 477 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

        • 8

          Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        • 9

          İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

        • 10

          İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 123 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

        • 11

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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