İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Netanyahu'ya mektup gönderdi

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Tel Aviv ile Hamas arasındaki anlaşmazlıklar ve İsrail hükümeti içindeki bölünmenin bir sonucu olarak esir takası mutabakatına varılması konusundaki iyimserlik ciddi bir şekilde azalırken, Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin temsilcileri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mektup gönderdi.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, esirlerin ailelerinin temsilcileri, teklif edilen anlaşmadaki gelişmeler hakkında bilgi almak ve esirler konusunun öncelik olarak kalmasını talep etmek amacıyla Netanyahu ile yarın en kısa zamanda acil bir toplantı talep ettiği belirtildi.

Netanyahu'dan dünya liderlerine çağrı Israel Hayom gazetesine göre, esirlerin ailelerinin temsilcileri Netahyahu'ya gönderdikleri mektuplarında şu ifadelere yer verdi: "Görüşmeden geçen aylar sonra bir toplantı talebinde bulunmak üzere yaklaşık bir buçuk hafta önce sizinle ve Savaş Konseyi'nin tüm üyeleriyle temasa geçtik. Savaş Konseyi üyelerinden herhangi birinin resmi yanıtı veya yorumu olmaksızın, talebimiz değişmeden kalmıştır. Anlaşmanın durumu hakkında bilgi almak ve esirlerin durumuna ilişkin kesin tutumumuzu ifade etmek için yarın acil bir görüşme yapılmasını talep ediyoruz."

REKLAM TEL AVİV'DE GÖSTERİ Öte yandan, İsrailli esirlerin yakınları ve destekçileri, son dönemde olduğu gibi başkent Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı önündeki Begin Caddesi'nde toplandı. Yaklaşık 200 kişilik grup, Netanyahu'dan gelen Refah'a saldırılacağı açıklamalarını eleştiren sloganlar attı, hükümete esirlerin kurtarılması için anlaşma yapması çağrısı yaptı. "Esirleri kurtarın", "Bekleyecek zamanları kalmadı kurtarın" yazılı pankart taşıyan göstericiler bir süre yolu kapattı. Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu hükümetini esirlerin kurtarılması için "elinden geleni yapmamakla" eleştirerek son dönemde protestolarını sıklaştırdı. Gösterilere katılımın zaman zaman artmasıyla polisle göstericiler arasında olaylar çıkmıştı.

ESİR TAKASI VE ATEŞKES ANLAŞMASI Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin cuma günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı. REKLAM Hamas'tan bir heyetin ateşkes teklifini görüşmek üzere 22 Nisan'da Kahire'ye gittiği aktarılmıştı. İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.