İsrail Suriye'deki bölgelerden çekilmeyi reddediyor

İsrail'in Şam yönetimi ile olası bir güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerde Suriye'nin güneyinde Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi reddettiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrail kaynakları, Tel Aviv ile Şam yönetimleri arasında güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiğini kaydetti.

İsrail’in Baas rejiminin 8 Aralık’ta devrilmesinin ardından Suriye'de işgal ettiği alanlardan çekilmeyi kabul etmemesi nedeniyle müzakerelerin çıkmaza girdiğini aktaran İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin ancak tam barış anlaşması yapılması karşılığında söz konusu bölgelerde işgalini sona erdireceğini öne sürdü.

Öte yandan İsrailli kaynaklar tam barış anlaşmasının ufukta görünmediğinin de altını çizdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, eylül ayında Tel Aviv yönetimiyle "İsrail'in (Golan Tepelerinde) 8 Aralık'tan önceki pozisyonuna dönmesi için bir güvenlik anlaşması üzerinde müzakereler yapıldığını" söylemişti.

İSRAİL KUNEYTRA'DA İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında yer alan Um Izam köyüne girerek ihlallerini sürdürdü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail güçlerine ait bir tank ile dört askeri aracın, Um Izam köyüne girerek Rasm el-Halebi köyüne doğru ilerlediği belirtildi. İsrail güçlerinin gün içinde daha önce de Doğu Samedaniye köyü ile Han Arnabe beldesi arasındaki bölgeye girerek burada "kontrol noktası" kurduğu kaydedildi. Suriye makamları ise İsrail'in bu eylemlerinin 1974'te imzalanan Çatışmaların Ayrıştırılması Anlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek saldırıları kınadı ve uluslararası topluma ihlallerin durdurulması için kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu. REKLAM ⁠İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı. Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.