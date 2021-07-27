İsrail Savunma Bakanı Gantz, Fransa’yı ziyaret edecek

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail merkezli siber şirket NSO tarafından üretilen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da hedef aldığı iddia edilen casus yazılımları görüşmek üzere bu hafta Fransa'ya gidecek.

Fransa'nın Le Monde gazetesine göre, Macron'un telefonu, NSO Group'un Pegasus yazılımını kullanan Fas tarafından, muhtemel gözetlenen hedefler listesindeydi. Macron hafta sonu, iddiaların araştırılması için soruşturma çağrısında bulundu.

İsrail bunun üzerine resmi bir açıklama yaptı ve Gantz’ın mevkidaşı Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüşeceğini belirtti.

Reuters, İsrail Savunma Bakanlığının, Pegasus ve benzeri casus yazılım ve siber gözetim teknolojilerinin ticari ihracatını denetlediğini söyleyerek satışların İsrail Savunma Bakanlığının onayından geçtiğini söyledi.

Paris merkezli, kâr amacı gütmeyen gazetecilik grubu Forbidden Stories, paylaştığı raporda 17 medya kuruluşunun casusu yazılımlar gazetecilere, hükûmet yetkililerine ve insan hakları aktivistlerine ait akıllı telefonlara yönelik saldırılarda kullanıldığını söylemişti.

İsrail, yazılımın ‘‘olası kötüye kullanımını’’ denetlemek için bakanlar arası bir ekip kurdu.

Yazılımı üreten şirket ise, casus yazılıma ilişkin raporların ‘‘yanlış varsayımlar ve doğrulanmamış’’ teorilerle dolu olduğunu söyleyerek yazılımın sadece devlet istihbaratı ve kolluk kuvvetler tarafından terör ve suçla mücadele için kullanılmasının amaçlandığını söyledi.

İsrail basını, İsrail Savunma Bakanı Gantz’ın gezisinin casus yazılım olayından önce planladığını aktardı. Önceden planlandığı söylenen ziyaret kapsamında, Lübnan’daki ekonomik kriz ve dünya güçlerinin İran nükleer anlaşmasını yeniden başlatma çabalarına odaklanılacağı bildirildi.